Beşiktaş, Türk Hava Yolları'nı mağlup etti

- Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
- Maç, BJK Spor Kompleksi'nde oynandı ve 118 dakika sürdü.
- İlk seti kaybetmesine rağmen Beşiktaş sonraki üç seti alarak galibiyet elde etti.
Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
BJK Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
118 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: BJK Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Beşiktaş: Kurilo, Zeynep Demirel, Szczurovska, İdil Başcan, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Nur Domaç, Leyva, Cansu Aydınoğulları)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Alondra, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Merve Nezir, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Orthmann, Karmen Aksoy)
Setler: 9-25, 31-29, 25-17, 25-9
Süre: 118 dakika (22, 44, 29, 23)