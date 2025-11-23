Abone ol: Google News

Beşiktaş, Türk Hava Yolları'nı mağlup etti

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 20:42
  • Maç, BJK Spor Kompleksi'nde oynandı ve 118 dakika sürdü.
  • İlk seti kaybetmesine rağmen Beşiktaş sonraki üç seti alarak galibiyet elde etti.

118 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: BJK Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Beşiktaş: Kurilo, Zeynep Demirel, Szczurovska, İdil Başcan, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Nur Domaç, Leyva, Cansu Aydınoğulları)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Alondra, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Merve Nezir, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Orthmann, Karmen Aksoy)

Setler: 9-25, 31-29, 25-17, 25-9

Süre: 118 dakika (22, 44, 29, 23)

Eshspor Haberleri