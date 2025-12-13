Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş Belediyespor deplasmanında galip geldi

- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Maç, Ünye Spor Salonu'nda oynandı ve dört set sonunda sona erdi.
- Konuk takım, ilk seti kaybettikten sonra diğer üç seti kazanarak galip geldi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Akkuş Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
109 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Ünye
Hakemler: Ramazan Çevik, Gürhan Gül
Akkuş Belediyespor: Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Rojas (Oğuzhan Tarakçı, Vefa Yılmaz, Selman Ateş, Muhammed Aray, Oktay Tetik)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Mestre (Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer, Ümir Demir, Alperay Demirciler)
Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 14-25
Süre: 109 dakika (25, 32, 30, 22)