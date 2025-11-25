Abone ol: Google News

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor deplasmanında kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 17:38
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.
  • Maç, Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı.
  • Bursa ekibi, setleri 19-25, 25-18, 20-25 ve 22-25 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

121 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Şahinbey

Hakemler: Gürhan Gül, Recep Karakoç

Gaziantep Gençlikspor: Okay Uğur, Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Hetman (İvgen Deniz, Bahadır Kuyucu, Onur Ulaş Topbaşlı, Halil İbrahim Kurt, Muhammet Ertuğrul, Alper Omurca)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuci, Uriarte, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Corre (Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Yunus Emre Erşahin, Ümit Demir, Lawrence)

Setler: 19-25, 25-18, 20-25, 22-25

Süre: 121 Dakika (30, 23, 33, 35)

