Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor deplasmanında kazandı

- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.
- Maç, Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı.
- Bursa ekibi, setleri 19-25, 25-18, 20-25 ve 22-25 kazandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
121 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Şahinbey
Hakemler: Gürhan Gül, Recep Karakoç
Gaziantep Gençlikspor: Okay Uğur, Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Hetman (İvgen Deniz, Bahadır Kuyucu, Onur Ulaş Topbaşlı, Halil İbrahim Kurt, Muhammet Ertuğrul, Alper Omurca)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuci, Uriarte, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Corre (Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Yunus Emre Erşahin, Ümit Demir, Lawrence)
Setler: 19-25, 25-18, 20-25, 22-25
Süre: 121 Dakika (30, 23, 33, 35)