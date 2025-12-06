Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i rahat yendi

- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi 9. haftasında İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi.
- Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 84 dakika sürdü.
- Bursa Büyükşehir Belediyespor, setleri 25-22, 25-16 ve 25-20 kazanarak rahat bir galibiyet aldı.
Efeler Ligi'nde 9. haftanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
84 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Koray Yılmazgil, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Mestre, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Corre (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Kadir Bircan)
İstanbul Gençlik: Mejias, Emre Fırat Berat, Palonsky, Furkan Aydın, Sharifi, Sercan Yüksel Bidak (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)
Setler: 25-22, 25-16, 25-20
Süre: 84 dakika (30, 28, 26)