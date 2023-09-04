Daniele Santarelli: Bu takımla gurur duyuyorum Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sırbistan'ı yenip Avrupa şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın ardından konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Güzel duygular, güzel hisler. Bu takımla gurur duyuyorum. Bugün sadece kendimizi için değil Türk halkı için mücadele ettik. İtalya'yı, Sırbistan'ı yenmek kolay değil. En iyi oyunu biz oynadık. İtalya ve Sırbistan'a karşı 2-1 geri düştük ama kazandık. Asla pes etmedik. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Sırada olimpiyat var"

Santarelli, "Sırada olimpiyat elemeleri var. Başarabiliriz. İnanıyorum. Bu takım inanılmaz şeyler başardı" şeklinde konuştu.