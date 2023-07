A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan Koç, sıradaki hedefinin diğer şampiyonluklar olduğunu söyledi.

Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bir şey için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular, olağanüstü oyuncular. Federasyonumuz çok iyi. Bu sadece başlangıç. Şimdi kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık. her zaman böyle devam etmeyecek, çalışmalıyız. Her turnuvayı kazanabiliriz ama kolay değil. Bu hayali yakalayabilmek için buraya geldik.