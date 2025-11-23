Eczacıbaşı, Aras Kargo'yu rahat geçti

- Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
- Maç Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynandı ve 87 dakika sürdü.
- Eczacıbaşı, setleri 25-18, 25-18 ve 25-19 kazandı.
Sultanlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.
87 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Selçuk Görmen, Nurper Özbar
Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Nicoletti)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Smrek, Perez)
Setler: 25-18, 25-18, 25-19
Süre: 87 dakika (27, 28, 32)