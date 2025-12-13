Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, Göztepe karşısında zorlanmadı

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 17:58
  • Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-0 yendi.
  • Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve Eczacıbaşı setleri 22-25, 18-25 ve 20-25 kazandı.
  • Karşılaşma toplamda 84 dakika sürdü.

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Göztepe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

84 DAKİKA OYNANDI

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Sude Hacımustafaoğlu, Rotar, Haneline, Hande Naz Sunar)

Eczacıbaşı: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Nicoletti, Boden)

Setler: 22-25, 18-25, 20-25

Süre: 84 dakika

