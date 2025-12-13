Eczacıbaşı, Göztepe karşısında zorlanmadı

- Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-0 yendi.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve Eczacıbaşı setleri 22-25, 18-25 ve 20-25 kazandı.
- Karşılaşma toplamda 84 dakika sürdü.
Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Göztepe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.
84 DAKİKA OYNANDI
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman
Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Sude Hacımustafaoğlu, Rotar, Haneline, Hande Naz Sunar)
Eczacıbaşı: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Nicoletti, Boden)
Setler: 22-25, 18-25, 20-25
Süre: 84 dakika