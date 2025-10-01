Eczacıbaşı, yeni salonuna kavuştu

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün, modern ve uluslararası standartlarıyla öne çıkan yeni spor salonu Kartal’da hizmete açıldı.

15 ayda yapımı tamamlanan ve 25 bin metrekare inşaat alanına sahip salonda, 7 bin 820 metrekare spor alanı ve 4 bin kişilik oturma kapasitesi bulunuyor.

FIVB ve CEV standartlarına uygun olarak inşa edilen ana saha, üç antrenman salonu, altyapı sporcuları için konaklama alanları, fitness ve fizyoterapi bölümleriyle destekleniyor.

BİRÇOK İSİM KATILDI

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaraslan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı voleybol dünyasından önemli isimler, kulüp efsaneleri ve sporcular katıldı.

KONUŞMALAR GERÇEKLEŞTİ

Ayrıca Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün 1973 senesinde ilk salonunun açılışında takım kaptanı olan Aylin Üstündağ, 2001 senesinde ikinci salonun açılışında takım kaptanlığını üstlenen Özlem Özçelik ve bugün açılışı yapılan salon adına aktif kadroda takım kaptanı olan Simge Aköz de konuşma gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE'NİN GURUR HİKAYELERİNİN YAZILACAĞI YENİ BİR SAHNE"

60 sene önce küçük bir fabrika takımı olarak spor camiasına giriş yaptıklarını belirten Faruk Eczacıbaşı, "Türk voleybolunun en güçlü markalarından birine uzanan bir hikayeyi de mümkün kıldık. O gün atılan adımlar bugün Türk voleybolu sahnesine çıkaran güçlü bir ekole dönüştü. 52 sene önce ilk salonumuzu açtığımız zaman bugün buralara geleceğimizi hiç düşünmezdik. Bugün açılışını yaptığımız bu salonda tam olarak bu inancın bir göstergesidir. Kadınların sahada olması aslında bu ülkenin geleceğinin sahada olması demektir. Yeni salonumuzu Türk ve dünya voleyboluna açmaktan gurur duyuyoruz. Eczacıbaşı için voleybol, kupalardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bizim için voleybol, kadınların gücüne, cesaretine ve toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer almasının gerekliliğine inancımızın simgesi. Bugün açtığımız bu salon, yalnızca bir yapı değil; geleceğin kaptanlarının ve yıldızlarının yetişeceği bir yuva, Türkiye’nin gurur hikayelerinin yazılacağı yeni bir sahne." ifadelerini kullandı.

"ECZACIBAŞI AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kadın voleybolunun markalaşmasında en büyük paydaşlardan biri olduğunu vurgulayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "66 yıl, dile kolay. Aralıksız Türk sporuna hizmet etmek. Avrupa’da ve dünyada en başarılı bir şekilde temsil edilen bir branştan bahsediyoruz. Bugün takım sporlarında Avrupa’da ve dünyada İstiklal Marşı’nı okutan tek branş voleyboldur. Bugün voleybol, Avrupa’da ve dünyada bütün ülkelerin analizinde kız çocuğu olan ailelerin tercih ettiği branş olarak yüzde 80 ile Türkiye birinci sırada. Yüzde 50’yi aşan başka bir ülke yok. Bugün böyle bir salonun Türk sporuna kazandırılması, burada başarılı sporcuların yetişmesini sağladığı içi Eczacıbaşı Ailesi'ne teşekkür ediyorum." cümlelerine yer verdi.

"HEPİMİZ ÇOK GURUR DUYUYORUZ"

Türk sporunun yanı sıra Kartal’da yaşayan vatandaşlar içinde kıymetli bir açılış olduğundan bahseden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de, "İnanın bu salondaki en heyecanlı kişi olabilirim. Eczacıbaşı ailesi ve sizler de çok heyecanlısınız ama biz de Kartal için çok heyecanlıyız. Burası bizim de hayalimiz. Voleybolda Eczacıbaşı’nın başarılarının burada sergilenmesi ve şampiyonluklarına burada ulaşması bizim için de çok kıymetli olacak. Burada Eczacıbaşı fabrikasında çalışan çok fazla çalışan var. Onlar için de çok anlamlı bir gün. Federasyon başkanımız voleybolda Eczacıbaşı’nın yerini ve vizyonunu anlattı. Dünyaya açılan bu vizyonla hepimiz çok gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne, Türk sporuna vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eden Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise, "Ülkemize kazandırmış oldukları büyük başarılar için teşekkür ediyorum. Voleybol sporuna vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul Valiliği olarak her okul için spor kulübü kurmak hedefiyle yola başladık. Geldiğimiz noktada 2 bin 800’lere yaklaştık. Kağıt üzerinde kalmaması için lisanslı sporcularla bir lig oluşturmak istiyoruz. Amacımız 1 milyon lisanslı sporcuyu spor camiasına kazandırmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben Türk çocuklarına imkan verilmesi durumunda her şeyi yapabilecek azim ve kararlılığa sahip olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AYNI DUYGULARI HİSSETTİM"

Eski kaptanlardan Aylin Üstündağ, ilk salonda olduğu gibi yeni salonda da büyük heyecan hissettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

İlk salon açılışında büyük bir heyecan hissetmiştim. Şimdi burayı görünce aynı duyguları hissettim diyebilirim. Çok güzel bir tesis yapılmış. İlk tesis Eczacıbaşı’nın 17 yıl süren şampiyonluklarını başlangıcı olmuştu. Tesis her şeydir. Ne zaman salonumuz oldu, o zaman iyi antrenmanlar yapmaya başladık. Bu günlere kadar geldi. Böyle bir voleybol salonu dünyada çok az yerde vardır.

"KUPALARI KALDIRACAĞIZ"

Turuncu-beyazlı takımın bir diğer eski kaptanı Özlem Özçelik de salona girdiğinde çok etkilendiği vurgulayarak, "Böyle bir salon Eczacıbaşı Kulübü'ne zaten yakışıyor. Senelerdir voleybolun öncüsü olan Eczacıbaşı, hedeflerine yürümeye devam ediyor. Benim Özlem Özçelik olmamda kulübün katkısı çok büyük. Bu salonda nice şampiyonluklar yaşayacaklarını biliyorum. Eczacıbaşı ailesinden biri olmaktan dolayı büyük gurur duydum. Bu salonda çok daha güçlü olacağız ve kupaları kaldıracağız." diye konuştu.

"BEN ABLALARIMIN ARASINDA ŞANSLIYIM"

Takım kaptanı Simge Aköz ise eski kaptanlarının yanında kendisinin imkan olarak daha şanslı olduğunu ifade ederek, "Ben ablalarımın arasında şanlıyım. En güzel imkanlara sahip olanıyım. Takımımla birlikte Eczacıbaşı ailesini gururlandırmak çok kıymetli olacak. Benden sonraki nesillerle ileride ben de burada olmak isterim. Biz buralara hep beraber, bir aile olarak geldik. Burayı aile bütünlüğü ile doldurduğumuza inanıyorum." dedi.