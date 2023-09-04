Eda Erdem: Bunları yaşamak paha biçilemez Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, Avrupa şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın kaptanı Eda Erdem, Sırbistan'ı yenip Avrupa şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın ardından konuştu.

Eda Erdem, "İnanılmaz bir mücadele! Başardık! İnanılmaz! Çok iyi başladık, çok iyi devam ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'ni kazandık, sonra Avrupa şampiyonu olduk. İnanılmaz bir hikaye yazdık. Mutluyum, gururluyum! Bizi inanılmaz destekliyor halkımız. Her yerden bize sevgi, destek geliyor" ifadelerini kullandı.

"Bunları yaşamak paha biçilemez"

Başarılı voleybolcu, "Bu yaz bizim için çok iyi başladı. Milletler Ligi, Avrupa şampiyonluğu. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunları yaşamak paha biçilemez. Çok mutlu ve çok gururluyuz. Çok güzel görüntüler görüyoruz ülkemizden, parklarda, meydanlarda... Ülke yıkılıyor! Tarihe geçtik. Çok mutlu ve gururluyum. Nefes kesen bir voleybol oldu. Sırbistan da çok iyiydi. Yine 3-2 bitti. İnanan, savaşan, bırakmayan biz olduk. Ülkemize armağan olsun" dedi.