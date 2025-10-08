Abone ol: Google News

Eda Erdem ile Ana Cristina, Şampiyonlar Kupası finalinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe, bugün oynanacak Şampiyonlar Kupası finalinde Eda Erdem Dündar ile Ana Cristina de Souza'nın tedavileri nedeniyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 08.10.2025 11:56
2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe ile VakıfBank takımları, bugün Ankara'da saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertliler, 2 oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"BUGÜNKÜ MÜSABAKADA OYNAYAMAYACAKLARDIR"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle; Ana Cristina De Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır.

