Eda Erdem ile Ana Cristina, Şampiyonlar Kupası finalinde forma giyemeyecek

2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe ile VakıfBank takımları, bugün Ankara'da saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertliler, 2 oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"BUGÜNKÜ MÜSABAKADA OYNAYAMAYACAKLARDIR"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle; Ana Cristina De Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır.