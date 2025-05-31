Emily Maglio, resmen Eczacıbaşı'nda

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı, orta oyuncu rotasyonunu Kanadalı oyuncu Emily Maglio transferiyle güçlendirdi.
Maglio’nun transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Yeni sezon yapılanmamızda Emily Maglio’yu kadromuza katarak, orta oyuncu rotasyonumuzu güçlendirdik. Emily’nin, çalışkan yapısı ve bloktaki etkinliğiyle önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Transferle ilgili görüşlerini aktaran Emily Maglio, şunları dedi:
Eczacıbaşı'na katılmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve uluslararası arenada Eczacıbaşı oyuncularının birçoğuna karşı oynadım. Gerçekten yetenekli bir grup. Gelecek sezonu büyük bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmayı dört gözle bekliyorum.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Emily Maglio, daha önce Bisonte Firenze, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Levallois Paris Saint-Cloud ve Beşiktaş'ta forma giydi.
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