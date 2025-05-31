Emily Maglio, resmen Eczacıbaşı'nda

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı, orta oyuncu rotasyonunu Kanadalı oyuncu Emily Maglio transferiyle güçlendirdi.

Maglio’nun transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Emily Maglio, şunları dedi:

Eczacıbaşı'na katılmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve uluslararası arenada Eczacıbaşı oyuncularının birçoğuna karşı oynadım. Gerçekten yetenekli bir grup. Gelecek sezonu büyük bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmayı dört gözle bekliyorum.