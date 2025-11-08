Erkek Voleybol Milli Takımı, İran'a kaybetti

- Erkek Voleybol Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran'a 3-1 yenildi.
- İlk seti kazanan Türkiye, sonraki üç seti kaybetti.
- Takım, üçüncü maçını yarın Çad ile oynayacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci maçında İran ile karşı karşıya geldi.
Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21 alan milli takım, diğer setleri 25-23, 25-20 ve 25-16 kaybetti.
RAKİP ÇAD
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncü maçını yarın Çad ile oynayacak.