Fenerbahçe, Alanya Belediyespor karşısında galip geldi

- Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 18. haftasında Alanya Belediyespor'u konuk etti.
- Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
- Karşılaşma toplamda 137 dakika sürdü.
Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
137 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar
Fenerbahçe: Marttila, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthalaemey, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Ngapeth, Gomez, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)
Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojard (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Marshall, İbrahim Emet, İrfan Çetinkaya)
Setler: 20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-10
Süre: 137 dakika (28, 29, 32, 30, 18)