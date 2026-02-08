Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Alanya Belediyespor karşısında galip geldi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 21:47
  • Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 18. haftasında Alanya Belediyespor'u konuk etti.
  • Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
  • Karşılaşma toplamda 137 dakika sürdü.

Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

137 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar

Fenerbahçe: Marttila, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthalaemey, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Ngapeth, Gomez, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)

Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojard (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Marshall, İbrahim Emet, İrfan Çetinkaya)

Setler: 20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-10

Süre: 137 dakika (28, 29, 32, 30, 18)

