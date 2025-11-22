Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Alanya Belediyespor karşısında zorlanmadı

Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:16
Fenerbahçe, Alanya Belediyespor karşısında zorlanmadı
  • Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
  • Setler 24-26, 15-25 ve 23-25 sonuçlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Alanya Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

91 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Furkan Dur)

Fenerbahçe: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Galvez, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Halil Kurtuluş, Franca)

Setler: 24-26, 15-25, 23-25

Süre: 91 dakika (34, 23, 34)

Eshspor Haberleri