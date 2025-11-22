Fenerbahçe, Alanya Belediyespor karşısında zorlanmadı

- Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
- Setler 24-26, 15-25 ve 23-25 sonuçlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Alanya Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
91 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Furkan Dur)
Fenerbahçe: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Galvez, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Halil Kurtuluş, Franca)
Setler: 24-26, 15-25, 23-25
Süre: 91 dakika (34, 23, 34)