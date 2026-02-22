Fenerbahçe, Altekma'ya set vermedi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 20. haftasında ağırladığı Altekma'yı 3-0 yendi.
Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Altekma karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
89 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
Fenerbahçe: Drzyzga, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lugumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Berthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lugumdzija, Kaan Gürbüz, Marttila)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Emir Pınar, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Lawani, Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Arda Kara)
Setler: 25-20, 26-24, 25-17
Süre: 89 dakika (30, 33, 26)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi