Fenerbahçe, Altekma'ya set vermedi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 20. haftasında ağırladığı Altekma'yı 3-0 yendi.

Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Altekma karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

89 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

Fenerbahçe: Drzyzga, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lugumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Berthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lugumdzija, Kaan Gürbüz, Marttila)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Emir Pınar, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Lawani, Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Arda Kara)

Setler: 25-20, 26-24, 25-17

Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

