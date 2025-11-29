Fenerbahçe, Altekma'yı mağlup etti

- Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Altekma'yı 3-1 yendi.
- Maç Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşma 126 dakika sürdü.
Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Altekma ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
126 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Fenerbahçe: Ngapeth, Barthelemy, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)
Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25
Süre: 126 dakika