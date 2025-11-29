Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Altekma'yı mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 17:33
  • Maç Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşma 126 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Altekma ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

126 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Fenerbahçe: Ngapeth, Barthelemy, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)

Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25

Süre: 126 dakika

