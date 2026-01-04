Fenerbahçe, Aras Kargo'ya set vermedi

- Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
- Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçta setler 28-26, 25-14 ve 25-22 sonuçlandı.
- Maç toplam 81 dakika sürdü.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
81 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral
Fenerbahçe: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)
Setler: 28-26, 25-14, 25-22
Süre: 81 dakika (33, 21, 27)