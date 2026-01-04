Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Aras Kargo'ya set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 09:29
Fenerbahçe, Aras Kargo'ya set vermedi
  • Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
  • Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçta setler 28-26, 25-14 ve 25-22 sonuçlandı.
  • Maç toplam 81 dakika sürdü.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Aras Kargo karşı karşıya geldi. 

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

81 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral

Fenerbahçe: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)

Setler: 28-26, 25-14, 25-22

Süre: 81 dakika (33, 21, 27)

Eshspor Haberleri