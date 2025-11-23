Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı

- Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç 115 dakika sürdü.
- Fenerbahçe, setleri 26-24, 24-26, 17-25 ve 14-25 aldı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
115 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)
Fenerbahçe: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)
Setler: 26-24, 24-26, 17-25, 14-25
Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)