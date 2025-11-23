Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 17:26
Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı
  • Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
  • Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç 115 dakika sürdü.
  • Fenerbahçe, setleri 26-24, 24-26, 17-25 ve 14-25 aldı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

115 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)

Fenerbahçe: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)

Setler: 26-24, 24-26, 17-25, 14-25

Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)

