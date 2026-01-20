Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı yendi

- Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, 14. zaferini elde etti ve bir sonraki maçında Eczacıbaşı ile karşılaşacak.
- Beşiktaş, 11. yenilgisini alarak Nilüfer Belediyespor deplasmanına gidecek.
Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı.
Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazandı.
Bu sonuçla 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, ligdeki bir sonraki maçında Eczacıbaşı'nı konuk edecek.
11. yenilgisini yaşayan Beşiktaş ise Nilüfer Belediyespor deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ: 1 - FENERBAHÇE: 3
Hakemler: Mehmet Gül, Orhan Sakın
Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Buse Kayacan, Merve Tanıl, Leyva, Ceren Domaç)
Fenerbahçe: Cristina, Fatma Beyaz, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç,Melissa Vargas (Gizem Örge, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy, Korneluk)
Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 19-25
Süre: 112 dakika (22, 31, 29, 30)