Fenerbahçe, Gaziantep Gençlikspor'a şans tanımadı

- Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u deplasmanda 3-1 yendi.
- Maç, Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe setleri 19-25, 25-21, 20-25, 14-25 kazandı.
- Karşılaşma toplam 110 dakika sürdü.
Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
110 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Şahinbey
Hakemler: Fatih Yayla, Ozan Sarıkaya
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, İvgen Deniz (Muhammet Ertuğrul, Onur Ulaş Topbaşlı)
Fenerbahçe: Barthelemy, Adis Lagumdzija, Ngapeth, Drzyzga, Mert Matiç, Burutay Subaşı (Mustafa Cengiz, Franca, Galvez, Halit Kurtuluş, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 19-25, 25-21, 20-25 14-25
Süre: 110 dakika (25, 27, 35, 23)