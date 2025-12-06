Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Gaziantep Gençlikspor'a şans tanımadı

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 19:15
Fenerbahçe, Gaziantep Gençlikspor'a şans tanımadı
  • Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u deplasmanda 3-1 yendi.
  • Maç, Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe setleri 19-25, 25-21, 20-25, 14-25 kazandı.
  • Karşılaşma toplam 110 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

110 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Şahinbey

Hakemler: Fatih Yayla, Ozan Sarıkaya

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, İvgen Deniz (Muhammet Ertuğrul, Onur Ulaş Topbaşlı)

Fenerbahçe: Barthelemy, Adis Lagumdzija, Ngapeth, Drzyzga, Mert Matiç, Burutay Subaşı (Mustafa Cengiz, Franca, Galvez, Halit Kurtuluş, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 19-25, 25-21, 20-25 14-25

Süre: 110 dakika (25, 27, 35, 23)

Eshspor Haberleri