Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

- Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı.
- Fenerbahçe setleri 25-21, 25-18 ve 28-26 kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
83 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar
Fenerbahçe: Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Benzer, Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız (Batu Akbaba, Fatih Yörümez, Nascimento, Eyüp Demirbiler)
Setler: 25-21, 25-18, 28-26
Süre: 83 dakika (25, 26, 32)