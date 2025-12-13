Abone ol: Google News

Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 17:56
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

83 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar

Fenerbahçe: Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Benzer, Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız (Batu Akbaba, Fatih Yörümez, Nascimento, Eyüp Demirbiler)

Setler: 25-21, 25-18, 28-26

Süre: 83 dakika (25, 26, 32)

