Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda, 7 ayrılık

İHA

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon planlaması kapsamında 7 isimle yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz.

MELİHA DİKEN İÇİN VEDA MESAJI

Fenerbahçe'de 2 farklı dönemde forma giyen ve birçok başarıya ulaşan milli voleybolcu Meliha Diken ile ilgili kulüpten veda mesajı da paylaşıldı.

Kendisine teşekkür edilen mesajda şu ifadelere yer verildi: