Fenerbahçe, Radnicki karşısında zorlanmadı

- Fenerbahçe, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Radnicki'yi 3-0 mağlup etti.
- İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 8'li final turuna yükseldi.
- Maç, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı ve 62 dakika sürdü.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Sırbistan ekibi Radnicki ile karşılaştı.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.
İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, kupada 8'li final turuna yükseldi.
62 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Magdalena Niewiarowska (Polonya)
Fenerbahçe: Chinenyeze, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Marttila (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mustafa Cengiz, França, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Galvez)
Radnicki: Kovac, Lopar, Bojovic, Cirovic, Gajovic, Kostic (Stasevic, Vukmirovic, Zivanovic, Hadzimehmedovic)
Setler: 25-14, 25-15, 25-13
Süre: 62 dakika (20, 21, 21)