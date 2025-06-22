Filenin Sultanları Brezilya karşısında kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN İLK MAĞLUBİYET: ÇEYREK FİNAL ŞANSI KAÇTI

Sinan Erdem'i dolduran tribünler önünde oynanan maçta ilk seti 25-18 kaybeden Milliler, 2. sette geri dönerek 25-23'le durumu 1-1'e getirdi.

3. set de Brezilya'nın 25-23'lük üstünlüğü ile geçilirken, final setinde de hata yapmayan Brezilya 25-15 ile maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Turnuvadaki ilk 7 maçını kazanan Filenin Sultanları, bu sonuçla sahadan ilk kez mağlup ayrıldı. Milliler, Brezilya'yı mağlup etseydi organizasyonda çeyrek finale de yükselmeyi garantileyecekti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Hücumda ve savunmada etkili olan Brezilya, mücadeleye iyi başlayan taraf oldu. Türkiye, Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olmaya çalışsa da Brezilya, Ana Cristina ile setin tamamında baskın oyununu sürdürdü ve ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci bölümü karşılıklı alınan sayılarla başladı. Brezilya, setin ortalarında farkı açınca ay-yıldızlı takım mola aldı: 11-14. Zehra Güneş'in oyuna dahil olmasının ardından Türkiye, aradaki farkı kapatarak skoru eşitledi ve Brezilya molaya gitti: 23-23. Çekişmeli geçen sette galip gelen taraf 25-23'lük skorla Türkiye oldu ve durumu 1-1'e getirdi.

Başa baş bir oyuna sahne olan üçüncü setin farklı bölümlerinde üstünlük el değiştirdi. Brezilya, Ana Cristina'nın ön plana çıktığı seti 25-23 kazanarak skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü bölümüne Brezilya'nın 3-0'lık seriyle başlamasıyla Türkiye mola aldı. Savunmada etkili olan Brezilya, setin tamamında etkili olmayı sürdürdü ve 25-15'lik skorla galip gelerek maçı 3-1 kazandı.

Mücadelenin en skorer oyuncusu 26 sayıyla Ana Cristina olurken, ay-yıldızlı takımda ise Ebrar Karakurt 17 sayı kaydetti.

Setler: 18-25, 25-23, 23-25, 15-25

ÜÇNCÜ HAFTA PROGRAMI

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde mücadele edecek.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üçüncü hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

9 Temmuz Çarşamba: 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz Cuma: 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi: 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz Pazar: 21.00 Sırbistan-Türkiye