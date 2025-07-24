Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya'ya yenildi

2025 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, nefes kesen mücadelede Japonya’ya 3-2 mağlup oldu.

Geçen yıl Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, bu karşılaşmadan da 3-2 mağlup ayrılarak turnuvaya erken veda etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Japonya, ilk sette üst üste bulduğu sayılarla 6-2 üstünlüğü yakaladı ve Türkiye’yi molaya zorladı. Setin sonlarında farkı azaltan ay-yıldızlılar, Japon temsilcisinin dirençli oyununu kıramayınca ilk seti 25-21 kaybetti.

İKİNCİ SETTE BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE

Etkili başlayan milliler, 4-1 geri düşen Japonya’ya erken mola aldırdı. Yaprak Erkek’in sayıları ve Aslı Kalaç’ın bloklarıyla kontrolü eline alan Türkiye, skoru 17-10’a taşıdı. Seti 25-16 ile hanesine yazdıran Filenin Sultanları, durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlasa da, Japonya kısa sürede farkı 10-6’ya çıkarınca başantrenör Daniele Santarelli mola aldı. Başabaş geçen bölümün ardından Japonya, 25-20'lik skorla seti kazanarak tekrar öne geçti: 2-1.

VARGAS TAKIMI TAŞIDI, MAÇ SON SETE KALDI

Dördüncü sette Vargas öne çıktı. Hem hücumda hem serviste etkili olan yıldız oyuncu, takımını sürükledi. Taraftarın da desteğini arkasına alan Türkiye, kritik seti 25-22 alarak skoru 2-2’ye taşıdı ve maçı karar setine götürdü.

SON SETTE TUTUNAMADIK: JAPONYA YARI FİNALDE

Final setinde ise Japonya ipleri eline aldı. Savunmadaki dirençli oyununu sürdüren Asya temsilcisi, 15-9’luk skorla seti ve maçı kazandı. 3-2’lik sonuçla yarı finale yükselen Japonya, turnuvada yoluna devam etti.

Japonya, yarı finalde saat 21.00’de oynanacak Brezilya-Almanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Japonya: 3 - Türkiye: 2

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Stanislava Simic (Sırbistan)

Japonya: Seki, Shimamura, Sato, Ishikawa, Miyabe, Wada (Kojima, Fukudome, Kitamado, Nakagawa, Akimoto, Tsukasa, Yoshino, Airi)

Türkiye: Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Aslı Kalaç, Cansu Özbay (Gizem Örge, Hande Baladın, Karutasu, Dilay Özdemir, Simge Aköz, Saliha Şahin)

Setler: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

Süre: 141 dakika