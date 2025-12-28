Abone ol: Google News

Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 09:09
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.

83 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Mert Cuci, Lawrence, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden)

Galatasaray: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel)

Setler: 20-25, 23-25, 18-25

Süre: 83 dakika

