Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

- Galatasaray, Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
- Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 83 dakika sürdü.
- Galatasaray tüm setleri 20-25, 23-25 ve 18-25 alarak galip geldi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.
83 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Mert Cuci, Lawrence, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden)
Galatasaray: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel)
Setler: 20-25, 23-25, 18-25
Süre: 83 dakika