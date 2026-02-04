Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

- Galatasaray, Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta galip gelen Galatasaray, Dörtlü Final'e yükseldi.
- Maçın setleri 23-25, 25-22, 25-19, 22-25 ve 15-13 şeklinde sonuçlandı.
Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında, Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.
154 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Galatasaray: Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)
Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13
Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)