Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 17:54
  • Galatasaray, Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
  • Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta galip gelen Galatasaray, Dörtlü Final'e yükseldi.
  • Maçın setleri 23-25, 25-22, 25-19, 22-25 ve 15-13 şeklinde sonuçlandı.

Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında, Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

154 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Galatasaray: Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)

Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13

Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)

