Abone ol: Google News

Galatasaray, Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 1997 doğumlu Wang Yuanyuan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 18:58
  • Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Wang, Tianjin Bohai Bank'ta 10 sezon oynayıp birçok şampiyonluk kazandı.
  • 28 yaşındaki oyuncu, milli takımıyla da Voleybol Milletler Ligi'nde gümüş madalya aldı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1997 doğumlu voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

KARİYERİ

Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta 10 sezon forma giyen Wang Yuanyuan, 7 kez Çin ligi şampiyonluğu, 5 Çin Şampiyonası şampiyonluğu yaşarken, Çin Milli Takımı'yla da bir Asya Oyunları, bir Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

28 yaşındaki oyuncu, milli takımıyla 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde ise gümüş madalya elde etti.

Eshspor Haberleri