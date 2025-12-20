Ersin Destanoğlu: Daha iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, açıklamalarda bulundu.

"6 MAÇTIR KAYBETMİYORUZ"

Maç sonrası konuşan Ersin, "Kazandığımız için mutluyuz. 6 maçtır kaybetmiyoruz ama öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutamadık. Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım. Bu da o maçlardan biri olur ve devamı gelir inşallah. Fenerbahçe maçı sonrası araya gireceğiz. Daha iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz." dedi.

"İYİ MÜCADELE ETTİK"

Beşiktaş'ın kalecisi, "Bugün iyi mücadele ettik. Demir Ege, Kartal, Orkun üçlüsü inanılmaz destek oldular defansa. Geriden pasla çıkmaya çalıştık. İlerideki oyuncular kısa olduğu için pasla çıkmaya çalıştık. Herkes elinden geleni yaptı. Skordan mutluyuz. Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BEŞİKTAŞ'IZ"

Ersin Destanoğlu, sözlerine "Geçen haftaki skor, tuttuğum topları birazcık arka planda bıraktık. Biz Beşiktaş'ız. Çok pozisyon vermiyoruz, verirsek de tehlikeli oluyor. Şampiyonluk senesinden alışkınım, az ve öz toplar gelmesine. 90 dakika saha içinde kalmaya çalıştım. Son dakikalarda kurtardığım topla galibiyete katkı sağladıysam ne mutlu bana." şeklinde devam etti.

"GENÇ KATEGORİDEN ÇIKTIK"

Ersin ayrıca "Devrim harika girdi oyuna. Rıdvan, Demir Ege, Kartal devamlı kadroda oynayan oyuncular. Genç kategoriden çıktık. Bizler altyapıdan çıkan ve hayallerimize kavuştuğumuz için buradayız." dedi.