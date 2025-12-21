Abone ol: Google News

Galatasaray'dan Alexia Carutasu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, oyuncusu Alexia Carutasu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 16:57
Galatasaray'dan Alexia Carutasu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
  • Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'nun disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirdiğini açıkladı.
  • İzmir'de yapılan tetkiklerin ardından oyuncunun medikal tedavisi sürüyor.
  • Carutasu'nun Göztepe-Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belirlenecek.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'nun "disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm" geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexia Carutasu, İzmir seyahati sırasında disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirmiştir. Gerekli tetkikler sağlık ekibimizin kontrolünde Acıbadem İzmir Hastanesi'nde yapılmıştır." denildi.

MAÇ SAATİNDE KARAR VERİLECEK

Açıklamada ayrıca medikal tedavisi devam eden 22 yaşındaki pasör çaprazının, Sultanlar Ligi'nde bugün saat 17.00'deki Göztepe-Galatasaray mücadelesinde oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verileceği bildirildi.

Eshspor Haberleri