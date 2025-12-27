Gaziantep Gençlikspor, Cizre Belediyespor karşısında kazandı

- Gaziantep Gençlikspor, Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Maç Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip kazandı.
- Karşılaşma toplam 103 dakika sürdü.
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.
Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Gaziantep Gençlikspor oldu.
103 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Şahinbey
Hakemler: Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender
Gaziantep Gençlikspor: Aslan Ekşi, Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Alper Omurca, Yusuf Emre Güler (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul, Hetman)
Cizre Belediyespor: Rohat Yılmaz Atik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, İbrahim Emet, Emre Çevik, Can Ege Avcıl (Ozan Ataseven, Burak Ebren)
Setler: 25-11, 25-14, 24-26, 25-22
Süre: 103 dakika (15, 24, 29, 35)