Gaziantep Gençlikspor, Cizre Belediyespor karşısında kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Gençlikspor, evinde Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 16:09
  • Maç Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip kazandı.
  • Karşılaşma toplam 103 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.

Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Gaziantep Gençlikspor oldu.

103 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Şahinbey

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender

Gaziantep Gençlikspor: Aslan Ekşi, Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Alper Omurca, Yusuf Emre Güler (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul, Hetman)

Cizre Belediyespor: Rohat Yılmaz Atik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, İbrahim Emet, Emre Çevik, Can Ege Avcıl (Ozan Ataseven, Burak Ebren)

Setler: 25-11, 25-14, 24-26, 25-22

Süre: 103 dakika (15, 24, 29, 35)

