Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Gebze Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Gaziantep Gençlikspor oldu.
134 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Gebze
Hakemler: Ramazan Demiröz, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Metin Durmuş, Semih Çelik, Kadir Gürkan Uz)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, Uğur Okay (Ulaş Onur Topbaşlı, Deniz İvgen, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul)
Setler: 23-25, 25-18, 24-26, 21-25
Süre: 134 dakika (30, 29, 41, 34)