Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 17:54
Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor'u yendi
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Gebze Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Gaziantep Gençlikspor oldu.

134 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Gebze

Hakemler: Ramazan Demiröz, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Metin Durmuş, Semih Çelik, Kadir Gürkan Uz)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, Uğur Okay (Ulaş Onur Topbaşlı, Deniz İvgen, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul)

Setler: 23-25, 25-18, 24-26, 21-25

Süre: 134 dakika (30, 29, 41, 34)

