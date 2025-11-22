Gaziantep Gençlikspor, Halkbank'ı mağlup etti

- Gaziantep Gençlikspor, Voleybol Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.
Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 138 dakika sürdü.
Bu sonuçla Gaziantep Gençlikspor ikinci galibiyetini kazanırken, Halkbank ilk mağlubiyetini yaşadı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Halkbank ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Gaziantep Gençlikspor oldu.
Bu sonuçla Başkent ekibi ilk mağlubiyetini yaşarken, Gaziantep Gençlikspor ikinci galibiyetini elde etti.
138 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Umut Maden, Sadık Canyurt
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Arda Bostan (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Ömercan Burak Karahan, Berk Dilmenler)
Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Lescov, Hetman, Uğur Okay, Bohme, Hamdi Erkan (Deniz İvgen, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 25-20, 21-25, 25-22, 17-25, 11-15
Süre: 138 dakika