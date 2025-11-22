Abone ol: Google News

Gaziantep Gençlikspor, Halkbank'ı mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Halkbank'ı 3-2'lik skorla yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:36
Voleybol Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Halkbank ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Gaziantep Gençlikspor oldu.

Bu sonuçla Başkent ekibi ilk mağlubiyetini yaşarken, Gaziantep Gençlikspor ikinci galibiyetini elde etti.

138 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Umut Maden, Sadık Canyurt

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Arda Bostan (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Ömercan Burak Karahan, Berk Dilmenler)

Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Lescov, Hetman, Uğur Okay, Bohme, Hamdi Erkan (Deniz İvgen, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 25-20, 21-25, 25-22, 17-25, 11-15

Süre: 138 dakika

