Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik'i yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 18:15
Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik'i yendi
  • Gebze Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi 18. haftada İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.
  • Maç Gebze Spor Salonu'nda oynandı ve 139 dakika sürdü.
  • Gebze Belediyespor maçtan 25-19, 25-20, 21-25, 16-25, 15-12 setlerle galip çıktı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Gebze Belediyespor ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Gebze Belediyespor oldu.

139 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Gebze

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Kemal Kayhan)

İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi, Serhat Coşkun, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Yiğit Savaş (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Mejias, Emre Berat Fırat, Padar, Mert Nevzat Güneş, Fatih Eren Uğur, Taha Berat Massa)

Setler: 25-19, 25-20, 21-25, 16-25, 15-12

Süre: 139 dakika

