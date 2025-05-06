Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Sude Hacımustafaoğlu'nu transfer etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, genç smaçör Sude Hacımustafaoğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

"BİR SEZONLUK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Papara Göztepe'mize yeniden hoş geldin Sude Hacımustafaoğlu. Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Sude Hacımustafaoğlu ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Galatasaray Daikin forması giyen Sude, geçtiğimiz sezon çift lisans ile genç oyuncu statüsünde takımımızda da forma giymiş ve şampiyon kadromuzda yerini almıştı.