Halkbank, Cizre Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank Erkek Voleybol takımı, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 14:49
Halkbank, Cizre Belediyespor'a set vermedi
  • Halkbank, Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı.
  • Setler 14-25, 16-25, 15-25 şeklinde sonuçlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Cizre Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Halkbank oldu.

67 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Recep Karakoç, Sefa Macun

Cizre Belediyespor: Emre Çevik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik (Ozan Ataseven, Burak Ebren)

Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ömercan Burak Karahan, Brodie, Sotola, Yunus Emre Tayaz, Yigit Hamza Aslan, (Umut Özdemir, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ulaş Kıyak, Sliwka)

Setler: 14-25, 16-25, 15-25

Süre: 67 dakika (21, 25, 21)

