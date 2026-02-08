Halkbank, Gaziantep Gençlikspor deplasmanında kazandı

- Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Halkbank karşı karşıya geldi.
Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Halkbank oldu.
123 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Şahinbey
Hakemler: Ramazan Demiröz, Yayla Fatih
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Lescov, Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Takavar, Aslan Eski)
Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Leal, Tsvetan, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Tuna Uzunkol, Sliwka, Arda Bostan, Yiğit Hamza Aslan)
Setler: 25-22, 28-30, 18-25, 18-25
Süre: 123 dakika (28, 41, 31, 23)