İlhan Palut: Bir takım kazansaydı bu Konyaspor olabilirdi

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİR TAKIM KAZANSAYDI BU KONYASPOR OLABİLİRDİ"

İlhan Palut, "Bugün farklı bir formasyonla sahadaki yerimizi aldık. Çok kısa zamanda çok şeyin değişmesini beklemiyordum. Çünkü bir antrenman diyebiliriz. İlk geldiğimiz gün Aliağa maçında oynayan oyuncular dinlendiler. Takımdan şunu görmek istiyordum. Bir coşku, bir ikili mücadele kazanma isteği, bir yüksek enerji, daha yüksek enerji göstermek istiyordum takımımda. Bunu hemen hemen maçın tamamında gördüm. İlk yarı tempolu bir oyundu. İlk yarı rakip ceza sahasına daha çok giden taraf bizdik. Son paslar, son ortalarda biraz daha dikkatli olsak tehlike seviyemizi yukarı çekebilirdik. Göztepe takımı biliyorsunuz bir oyun sistemleri var. Çok saygı duymak gerekir. İkinci yarıda çok daha fazla topa sahip olduk. Göztepe takımı pres yapmaktan vazgeçti ve biraz daha kompakt bir savunma anlayışını benimsedi. Burada da topa sahip olma üstünlüğümüzü 3. bölge etkinliğine yeteri kadar taşıyamadık. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bir takım bu maç için biraz daha önde öndeyse bu Konyaspor'du. Ama bu çok büyük Bir üstünlük müydü, hayır. Bir takım kazansaydı bu Konyaspor olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

İlk geldiğinde İlhan Palut ne yapacak düşüncesi olduğunu belirten İlhan Palut, "Burada bir şeyler göstermek için uğraşmak nispeten kolaydı. Ama bugün öyle bir hava var ki sağ olsunlar herkesin müthiş bir güveni ve takımın ivme kazanacağına olan inancı var. Bu büyük sorumlulukta bizi bekliyor. Umuyorum bunun karşılığını verebiliriz. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Oyuncularıma da bugünkü sahaya gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Daha iyi olmamız gerekiyor. Onlar da biliyor" diye konuştu.