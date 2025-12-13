Abone ol: Google News

Halkbank, Ziraat Bankkart'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasındaki başkent derbisinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 21:34
  • Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenerek galibiyet elde etti.
  • Ziraat Bankkart, bu mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini aldı.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasındaki başkent derbisinde Ziraat Bankkart ile Halkbank karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Halkbank oldu.

Bu sonuçla Halkbank 8. galibiyetini alırken, Ziraat Bankkart ilk mağlubiyetini yaşadı.

94 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy, Hilmi Şahin, Aykut Gedik)

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Berk Dilmenler, Arda Bostan)

Setler: 23-25, 21-25, 23-25

Süre: 94 Dakika (33, 32, 29)

