DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek takımlarını FIVB Milletler Ligi öncesi düzenlediği gala gecesinde bir araya getirdi.

Çubuklu’da gerçekleştirilen organizasyonda milli voleybolcu Hande Baladın, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ÇOK UZUN BİR SEZONDAN ÇIKTIK"

Çok uzun bir sezondan çıktıklarını aktaran Hande Baladın, şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası hazırlıklarımız yeni başladı diyebiliriz. Parça parça toparlanıyoruz. Çok uzun bir sezondan çıktık. Sezonu erken bitiren oyuncular var, geç bitiren oyuncular var. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var, mental olarak özellikle. Şu anda aslında tam kadro değiliz. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız da var. Milletler Ligi turnuvası boyunca bazı arkadaşlarımız dinlenecek, bazı genç oyuncularımız görev alacaklar diye düşünüyorum. Eminim ki çok güzel bir yaz bizi bekliyor. Çin’e yeni isimlerle beraber gideceğiz. Sahaya çıkan her isim yüzde 100'ünü vermek için burada. Güzel bir yaz bizi bekliyor diye düşünüyorum.

"YAZ BOYUNCA TARAFTARIMIZIN GÜZEL ENERJİLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarların desteklerine ve pozitif enerjilerine ihtiyaçlarının olduğunu aktaran 27 yaşındaki smaçör, şu şekilde konuştu:

Hepsini çok seviyoruz tabii ki. Uzakta olsak da ekran başında izleyenlere, taraftarlarımıza ve sahaya gelen bizi orada destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların bu yaz boyunca güzel enerjilerine, pozitif enerjilerine ve desteklerine ihtiyacımız var. Biliyorlar. Biz de onları bekliyoruz.

Öte yandan Hande Baladın, bireysel performansı hakkında ise her zaman bir önceki gününden daha iyisini yapmak istediğini ifade etti.