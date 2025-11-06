Abone ol: Google News

Kadın Voleybol Milli Takımı, İran'a set vermedi

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ikinci maçında İran'ı 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 19:18
  • Kadın Voleybol Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ikinci maçında İran'ı 3-0 yendi.
  • Maç, Riyad'da Boulevard SEF Arena'da oynandı ve setler 25-19, 25-16, 25-13 sonuçlandı.
  • Milli takım, üçüncü maçını 9 Kasım Pazar günü Azerbaycan ile oynayacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ikinci maçında İran ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'da oynanan maçı 25-19, 25-16 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP AZERBAYCAN

Kadın Voleybol Milli Takımı, oyunlardaki üçüncü maçında 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak.

