Kadın Voleybol Milli Takımı, İran'a set vermedi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ikinci maçında İran ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'da oynanan maçı 25-19, 25-16 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.
SIRADAKİ RAKİP AZERBAYCAN
Kadın Voleybol Milli Takımı, oyunlardaki üçüncü maçında 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak.