Karşıyaka Voleybol, Miray Gözübüyük ile vedalaştı

İHA

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız, Dilara Gedikoğlu ve İklimya Demir’e veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan Miray Gözübüyük ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

"SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİZ"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı: