Kuzeyboru, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 16:24
  • Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
  • Maç, Aksaray Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 109 dakika sürdü.
  • Kuzeyboru, ev sahibi avantajıyla üç seti kazanarak galip geldi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Kuzeyboru ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.

109 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Aksaray

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Ece Hitayca, Nilsu Şen, Lozo)

Bahçelievler Belediyespor: Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Eylül Durgun, Fulden Ural, Pelin Özkılıçcı, Selin Çalışkan, Fatma Nur Yılmaz, Eda Say)

Setler: 25-18, 22-25, 25-15, 25-23

Süre: 109 dakika (25, 29, 25, 30)

