Kuzeyboru, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti

- Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
- Maç, Aksaray Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 109 dakika sürdü.
- Kuzeyboru, ev sahibi avantajıyla üç seti kazanarak galip geldi.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Kuzeyboru ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.
109 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Aksaray
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Ece Hitayca, Nilsu Şen, Lozo)
Bahçelievler Belediyespor: Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Eylül Durgun, Fulden Ural, Pelin Özkılıçcı, Selin Çalışkan, Fatma Nur Yılmaz, Eda Say)
Setler: 25-18, 22-25, 25-15, 25-23
Süre: 109 dakika (25, 29, 25, 30)