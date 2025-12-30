Mehmet Akif Üstündağ, kaybedilen dünya şampiyonluğunu unutamıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, dünya şampiyonası finalinin 5. setinde 6-4 öndeyken İtalya'ya yenilerek kaçırdığı altın madalyayı unutamadığını söyledi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'in Türk voleybolu açısından ilklerin yaşandığı bir yıl olduğunu hatırlatarak, "Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda tarihimizde ilk kez İtalya’ya karşı final oynadık, gümüşle kapattık. Hemen ardından Dünya Erkekler Şampiyonası vardı. Katıldığımız o turnuvada da tarihin en başarılı sonucunu (altıncılık) elde ettik. Altyapıların, planların, projelerin hepsini üst üste koyduğumuzda, voleybol olarak sürdürülebilir, mutlu ve güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜMÜŞLE YETİNDİK"

"Yılın en unutulmaz anı" sorusunu Üstündağ, "Yılın olayı Dünya Kadınlar Şampiyonası'ndaki final. Tie-break'te 6-4 öndeyken oradan maçı kaybetmemiz. Altını kaybettik, gümüşle yetindik." şeklinde cevapladı.

"DÜNYA ŞAMPİYONASI HEDEFLERİMİZ VARDI"

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde peş peşe 2 yıl çeyrek finalde elenmesi sonrası yeniden nasıl form tuttuğu sorusuna, "Dünya şampiyonası hedeflerimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda da teknik kadronun tercihleri oldu. FIVB Milletler Ligi'ne çok değişik, genç bir kadroyla başladık. Teknik kadronun önceliği Milletler Ligi değildi. Şimdi Milletler Ligi'nde alınacak bir derece mi, yoksa aynı yıl daha önce hiç madalya almadığımız dünya şampiyonası mı? Programın o doğrultuda gerçekleşmesi bize dünya ikinciliği getirdi. Şampiyonluk da gelebilirdi. Dolayısıyla performanstaki değişimin, hedef tercihinden kaynaklandığını diyebilirim." yanıtını verdi.

"ÇOK ZOR VE RADİKAL BİR KARAR ALDIK"

Üstündağ, Milletler Ligi devam ederken A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör değişikliğine gidilmesinin 2025'te verdikleri en kritik karar olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok zor ve radikal bir karar aldık. Erkek Milli Takımı'nın değişimi. Milletler Ligi’nin son ayağı bitmeden, son etap bitmeden bir teknik heyet değişikliğine gittik. Zor bir karardı ama değişikliğin de zorunlu bir hal aldığını gördük. 2025’teki en zor karar Erkek Milli Takımı’nda teknik kadronun değiştirilmesi, Slobodan Kovac'ın takımın başına getirilmesiydi.

"HEDEFLERİMİZ ZİRVEDE YER ALMAK"

Üstündağ, Türkiye'nin yeni yılda Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve Kadınlar Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapacağını belirterek, "Hangi yıl olursa olsun, hangi turnuva varsa o turnuvalarda hedefimiz vardır. Hem erkeklerin hem kadınların Milletler Ligi turnuvası başlayacak. Kadınların ikinci ayağı Türkiye'de oynanacak. Hemen ardından Avrupa Kadınlar Şampiyonası var biliyorsunuz. 2026 Avrupa Şampiyonası'nı ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşecek. Tabii ev sahibisiniz, yine orada zirvede yer almak istiyoruz. Erkekler de Avrupa şampiyonası finallerine katılıyor. Erkeklerde final etabı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Bizim grubumuz Romanya’nın Kaloşvar kentinde olacak. Orada da hedeflerimiz yukarılarda, zirvede yer almak." diye konuştu.

"TÜRK VOLEYBOLU DÜNYANIN ZİRVESİNDE"

Türk voleybolunun başarı iştahının hiç bitmediğinin altını çizen Üstündağ, "Türk voleybolu Avrupa’nın ve dünyanın zirvesinde. Hem kulüpler hem lig hem de milli takımlar düzeyinde. Hep zirvede yer aldığımız için her turnuvada bir hedefimiz var. Bu hedefi yakalamak için hayalimizin ve hedefimizin, heyecanımızın kaybolmadan bunları yakalamak için gayret sarf ediyoruz." yorumunu yaptı.

"OYUNCULAR YETİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Üstündağ, çocukların voleybolla tanışmasını sağlayan "Fabrika Voleybol" ve "Voleybol Lisesi" projelerini önemsediklerini dile getirerek şunları kaydetti: