Meliha Diken, Eczacıbaşı'na geri döndü

İHA

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Eczacıbaşı, daha önce formasını giydiği milli oyuncu Meliha Diken’i 2025-2026 sezonu kadrosuna dahil etti.

Meliha, yeni sezonda smaçör pozisyonunda turuncu-beyazlı formayı terletecek.

"ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Meliha Diken’in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meliha Diken’i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

"YENİ SEZONDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Meliha Diken, şunları dedi:

Eczacıbaşı için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan Bosna Hersek asıllı Türk oyuncu İlbank, VakıfBank ve son olarak Fenerbahçe formasını giydi.