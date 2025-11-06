Mustafa Kavaz: Her finali rahat rahat oynayabilecek seviyede bir takımımız var

Geçen yıl hem Erkekler CEV Kupası hem de Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonuna da hızlı başladı.

Şampiyonlar Kupası'nı kaldıran başkent ekibi, 2'de 2 yaptığı ligde de averajla liderlik koltuğunda oturdu.

"ADAPTASYON SÜRECİNİ AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ziraat Bankkart'ın kulüp tarihindeki 4 lig şampiyonluğunun 3'ünde imzası bulunan başantrenör Mustafa Kavaz, yeni sezona ilişkin AA muhabirine açıklamasında "Güzel şeyler yaptık ama geçen sene geride kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Sezona Süper Kupa (Şampiyonlar Kupası) ile başladık. Arkasından daha lige adapte olamadan araya girdik. Umarım bu süreci de iyi değerlendiririz. Yeni gelen oyuncularımız var. Adaptasyon sürecini aşmaya çalışıyoruz. Aradan sonra herkes 3 günde 1 oynayacak. Herkes en iyi formunu yakalayabilmek için kullanacaktır bu arayı. Umarım takım olma ruhunu daha çabuk kazanabileceğimiz bir ara olur." değerlendirmesinde bulundu.

"YÖNETİMİMİZİ TEBRİK ETMEM GEREKİR"

Kavaz, Polonyalı smaçör Tomasz Fornal ve Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz'in transferi için nasıl bir süreç yürütüldüğü hakkında "Öncelikle bu transfer sürecinde yönetimimizi tebrik etmem gerekir. Çünkü eskiden çok daha geç transfer süreci başlardı ve istediğiniz oyuncuları alamazdınız. Ama son 4-5 senedir hangi oyuncuyu istiyorsak birinci tercihimiz hangi oyuncuysa onunla kontrat imzalıyoruz. Çok büyük 2 oyuncuyla sözleşme imzaladık ve bu oyuncularla bence doğru zamanda, yani transfer sürecini çok uzatmadan güzel bir zamanda imzaladık. Büyük takım olmak istiyorsanız, bir başarı elde etmek istiyorsanız büyük oyuncularla erken imzalamak zorundasınız. Çünkü artık ocak-şubat ayları biraz geç kalmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"İYİ KADROMUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kavaz, kadrolarının, kupa koleksiyonundaki eksik parçalar CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kupa Voley'de de zirveye çıkmak için yeterli olup olmadığı sorusuna "İyi kadromuz olduğunu düşünüyorum. Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama dünya üzerinde kulüpler bazında oynanabilecek her finali rahat rahat oynayabilecek seviyede bir takımımız var. Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası veya Dünya Kulüpler Kupası... Finale çıkıp orada en az rakip takım kadar mücadele edebilecek ve kupaya aday olabilecek kadar iyi bir kadroya sahibiz. Mühim olan bu kadroyu en iyi şekilde oynayabilecek seviyeye getirmek. Takım olgusunu bir arada tutabilmek bizim için önemli. Hayallerimiz var ama bugünkü hayalin ne derseniz; yarın takımı daha iyi voleybol oynatabilmek. Mühim olanın, yarını bugünden daha iyi bir performansla geçirebilmek olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

"ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"

2022'nin şubat ayından beri Ziraat Bankkart başantrenörlüğünü yapan Kavaz,﻿ "İleride yurt dışında bir kulüp çalıştırmak istiyor musunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti: