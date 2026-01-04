Abone ol: Google News

Nilüfer Belediyespor, Göztepe karşısında galip geldi

Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 10:00
  • Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Göztepe'yi 3-1 yendi.
  • Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 124 dakika sürdü.
  • Karşılaşmada set sonuçları 25-23, 27-25, 22-25 ve 25-20 oldu.

Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu.

124 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Edwards, Yasemin Şahin, Ndiaye (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)

Göztepe: Atkinson, Emine Arıcı, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Hande Naz Sunar, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Ezgi Bektaş, Haneline, Ceren Kapucu)

Setler: 25-23, 27-25, 22-25, 25-20

Süre: 124 dakika (28, 34, 32, 30)

