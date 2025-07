Simge Aköz: En iyisini yapmaya çalışacağız

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) final etabı öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Double Tree by Hilton'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'den Simge Aköz, Japonya'dan Megumi Fukazawa, Almanya'dan Camilla Weitzel, Brezilya'dan Gabi, Çin'den Gong Xiangyu, İtalya'dan Ekaterina Antropova, ABD'den Avery Skinner ve Polonya'dan Stefano Lavarini ile Magdalena Stysiak katıldı.

Açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda ilk hedeflerinin çeyrek finalde Japonya'yı geçmek olduğunu ve hiçbir rakibi küçümsemediklerini belirten tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu:

Polonya başantrenörü Stefano Lavarini, takımda çok yetenekli oyuncular olduğundan bahsederek şunları söyledi:

Oyuncular başarmak ve kendilerini geliştirmek için çok istekliler. Yeni bir başarıya ulaşmak için buradayız. Bu yönde ilerlemek istiyoruz. Yeni zorluklardan keyif alıyoruz. Herkes maçları kazanıp elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Her seferinde oynadığımız voleybolu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu kadar güçlü takımlarla turnuvada yer aldığımız ve rekabet edebildiğimiz için çok şanslıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu anda sadece önümüzdeki Çin maçına odaklandık. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz.

Polonyalı oyuncu Magdalena Stysiak ise ev sahibi oldukları için mutlu olduğunu dile getirerek şunları dedi:

Brezilyalı voleybolcu Gabi de VNL'de 3 haftayı iyi geçirdiklerinden bahsederek, şu değerlendirmede bulundu:

İtalya, bizim için oynaması en zor maçtı. İkinci haftada Türkiye'ye karşı oynamak da oldukça zordu. Atmosfer inanılmazdı. Finallerde olduğumuz için çok heyecanlıyız. Polonya'daki insanlar voleybolu çok seviyor. Bütün takımlar kazanmak istiyor. Önümüzde çok önemli bir maç var. İlk hedefimiz çeyrek finalde Almanya'yı geçmek olacak. Her gün elimden gelenin daha iyisini yapmaya ve genç oyunculara iyi örnek olmaya çalışıyorum.

Sakatlığı bulunan Brezilyalı smaçör Ana Cristina'nın iyi bir ameliyat geçirdiğini söyleyen Gabi, şu şekilde görüş belirtti:

Çinli oyuncu Gong Xiangyu, şu ifadeleri kullandı:

Almanya'dan Camilla Weitzel ise şu şekilde konuştu:

İtalya'dan Ekaterina Antropova, maçları sırasıyla kazanmak için oynamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Japonyalı oyuncu Megumi Fukazawa, çeyrek finalde karşılaşacakları Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

ABD'den Avery Skinner ise şunları dedi:

Birçok iniş ve çıkışımız oldu. Genç voleybolcuların takımda oynama şansını bulması bizim için iyiydi. Turnuvada her haftadan yeni bir ders çıkardık. Önemli olan da buydu. Buradaki her takım çok iyi seviyede voleybol oynuyor. Her sene daha iyisini yapmayı başarıyorlar. Çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.