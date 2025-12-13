Abone ol: Google News

Spor Toto, Altekma'yı mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 19:36
Spor Toto, Altekma'yı mağlup etti
  • Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Altekma'yı 3-1 yendi.
  • Bu sonuçla, Spor Toto 6. galibiyetini alırken Altekma 6. mağlubiyetini aldı.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto ile Altekma karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Spor Toto 3-1'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Spor Toto 6. galibiyetini alırken Altekma, 6. mağlubiyetini aldı.

131 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver, Doğan Karakoç, Orçun Ergün)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Silva, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-20, 25-22, 30-32, 27-25

Süre: 131 Dakika (24, 29, 41, 37)

Eshspor Haberleri