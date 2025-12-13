Spor Toto, Altekma'yı mağlup etti

- Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Altekma'yı 3-1 yendi.
- Bu sonuçla, Spor Toto 6. galibiyetini alırken Altekma 6. mağlubiyetini aldı.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto ile Altekma karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Spor Toto 3-1'lik skorla kazandı.
Bu sonuçla Spor Toto 6. galibiyetini alırken Altekma, 6. mağlubiyetini aldı.
131 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver, Doğan Karakoç, Orçun Ergün)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Silva, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Setler: 25-20, 25-22, 30-32, 27-25
Süre: 131 Dakika (24, 29, 41, 37)